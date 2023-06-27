Военное обозрение

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«Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия

«Мы не увидели никаких признаков»: В Белом доме не подтвердили заявление Зеленского о якобы подготовке Россией применения ядерного оружия

Несмотря на звучащие из Киева обвинения, США не увидели признаков подготовки Россией применения тактического ядерного оружия на Украине, да и угрозы подрыва Запорожской АЭС тоже не наблюдается.

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