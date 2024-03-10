Французский Макрон зарится на Бессарабию: откуда у «галла» одесская грусть?

Первое впечатление о нашумевшей инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего отправить на Украину войска НАТО, как о чём-то спонтанном и навеянном сиюминутными эмоциями, судя по всему, оказалось ошибочным.
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