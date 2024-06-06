Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе: «Пусть боятся»

Об этом он заявил во время ПМЭФ Президент России Владимир Путин накануне вечером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
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