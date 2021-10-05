Южный Федеральный

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Министры ЕС обсудили «невыносимые» цены на энергоносители

Министры ЕС обсудили «невыносимые» цены на энергоносители

Рост цен на энергоносители стал «невыносимым» для граждан и компаний Евросоюза и требует «европейского ответа», заявил Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции, перед встречей со своими коллегами в Люксембурге на встрече Еврогруппы.

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