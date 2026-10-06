Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Как говорят топовые спецы по ИИ, он уже сейчас выходит из-под контроля и проверить можно лишь 10% его деятельности.
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