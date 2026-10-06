Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Как говорят топовые спецы по ИИ, он уже сейчас выходит из-под контроля и проверить можно лишь 10% его деятельности.

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