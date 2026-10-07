Икра «Камчатская», а добывают в Хабаровском крае: почему Демешин оказался недоволен

ХАБАРОВСК, 7 октября, ФедералПресс. В Хабаровском крае всего один зарегистрированный региональный рыбный бренд – икра «Чумиканская», хотя добыча ведется в том же Охотском море, продукцию из которого по стране знают под именами других регионов.
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