Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе: британский аналитик Джерми в интервью Карлсону

Бывший коммодор ВМС Британии объяснил, что Европа не выдержит войны с Москвой Такер Карлсон взял большое интервью у бывшего коммодора (на наши реалии это примерно уровень командира соединения - например, эскадры или флотилии) ВМС Великобритании Стива Джерми.