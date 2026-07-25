Бывший коммодор ВМС Британии объяснил, что Европа не выдержит войны с Москвой Такер Карлсон взял большое интервью у бывшего коммодора (на наши реалии это примерно уровень командира соединения - например, эскадры или флотилии) ВМС Великобритании Стива Джерми.
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