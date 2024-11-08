Уничтожение замаскированной техники ВСУ в зоне СВО попало на видео

Расчеты «Мста-С» российской группировки войск «Запад» во время выполнения огневой задачи в зоне специальной военной операции (СВО) смогли уничтожить замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab (САУ) «Krab», буксируемые пушки, танки и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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