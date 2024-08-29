Сенатор назвал способ снизить цены и уронить инфляцию

А когда начнет снижаться инфляция, пойдут вниз и процентные ставки по кредитам В России необходимо производить много товаров народного потребления и повседневного спроса, а не импортировать их из-за рубежа, заявил "Парламентской газете" член Совфеда Анатолий Артамонов.
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