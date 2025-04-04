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Царьград

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Бастрыкин: в 2024 году преступники убили больше 1 тысячи детей в России

Бастрыкин: в 2024 году преступники убили больше 1 тысячи детей в России

В 2024 году от преступлений в России погибли свыше 1 тысячи детей, почти 17 тысяч признаны пострадавшими.

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