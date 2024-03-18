В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города снова жалуются на грязный душ из луж! Когда же водители начнут ставить себя на место пешеходов??? "Хочу передать ПРИВЕТ "уважаемому" водителю данного автомобиля.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Жители города снова жалуются на грязный душ из луж! Когда же водители начнут ставить себя на место пешеходов??? "Хочу передать ПРИВЕТ "уважаемому" водителю данного автомобиля.