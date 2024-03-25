Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

На остальных предметах ребята тоже знакомятся с профессией врача Сегодня глава Москвы Сергей Собянин на своих официальных ресурсах в Интернете снова затронул тему предпрофессионального образования в столице.
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