В Калужской области подешевели огурцы и подорожала свёкла. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили на заседании штаба по мониторингу цен на продовольственные товары, которое провел заместитель министра - начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии