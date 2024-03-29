В Калужской области подешевели огурцы и подорожала свёкла. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили на заседании штаба по мониторингу цен на продовольственные товары, которое провел заместитель министра - начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.