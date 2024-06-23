Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    КУАТ, никто не отрицает что могут быть разные жизненные обстоятельства, кто-то вынужден жить за границей... Но мы все...И грянула национа...
  • Игорь Василевский
    Генетически из скакуасов за минусом галиции и прочих не коренных народов, остальные русские. С переформатированным за...Правда и её варианты
  • КУАТ
    Каким образом? А не наоборот? Мало ли в мире патриотов РФ, вынужденных жить за границей по какой-то причине? У меня з...И грянула национа...

Политические мутанты.

Политические мутанты.

Добрый день, Империя. Краткая преамбула для понимания. Целых 23 года Соединенные пока Штаты закрывали глаза на подданство Усамы бен Ладена, просто потому, что ссориться с Саудовской Аравией было дороже - в итоге за событие 9/11 ответили Ирак и Афганистан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх