В Коломне снесли аварийный нежилой объект капитального строительства

РИАМО - 9 окт. В подмосковной Коломне завершен снос аварийного объекта капитального строительства. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
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