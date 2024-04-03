Сергей Боярский: «Ровно семь лет назад Петербург потрясла ужасная трагедия»

Сегодня Северная столица вспоминает жертв теракта в метро Депутат Госдумы и секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский в своем телеграм-канале почтил память погибших при теракте в метрополитене Северной столицы.