Сергей Боярский: «Ровно семь лет назад Петербург потрясла ужасная трагедия»

Сегодня Северная столица вспоминает жертв теракта в метро Депутат Госдумы и секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский в своем телеграм-канале почтил память погибших при теракте в метрополитене Северной столицы.
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