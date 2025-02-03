На Западе обратились к Путину: «Только один вариант»

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. В своем недавнем видеообращении к президенту России Владимиру Путину профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что в условиях конфликта на Украине у России может остаться лишь один выход – подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции.