Пользователи Twitter раскритиковали заявление Макрона и Сунака об участии России в ДСНВ

Пользователи Twitter раскритиковали недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака, касающееся участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), советуя обоим замолчать.
Пользователи Twitter раскритиковали недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака, касающееся участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), советуя обоим замолчать.
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