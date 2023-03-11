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Пользователи Twitter раскритиковали заявление Макрона и Сунака об участии России в ДСНВ

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Макрона и Сунака об участии России в ДСНВ

Пользователи Twitter раскритиковали недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Риши Сунака, касающееся участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), советуя обоим замолчать.

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