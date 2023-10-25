Уникальная находка обнаружена на территории Дальневосточного морского заповедника

В Приморье обнаружено послание в бутылке с ладьи «Пилигрим», сообщает PRIMPRESS. «Бутылочную почту», отправленную участниками кругосветного путешествия с российской ладьи «Пилигрим», нашли в Дальневосточном морском заповеднике у мыса Островок Фальшивый.