Уникальная находка обнаружена на территории Дальневосточного морского заповедника

В Приморье обнаружено послание в бутылке с ладьи «Пилигрим», сообщает PRIMPRESS. «Бутылочную почту», отправленную участниками кругосветного путешествия с российской ладьи «Пилигрим», нашли в Дальневосточном морском заповеднике у мыса Островок Фальшивый.
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