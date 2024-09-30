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Вечерний Новосибирск

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Отец и сын завели трех рабов в Новосибирской области

Отец и сын завели трех рабов в Новосибирской области

Вернуться к рабовладельческому строю решили отец и сын в Татарском районе Новосибирской области. Они нашли трех бездомных, пьющих мужчин, не имеющих средств к существованию, и пообещали им «хорошую работу».

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