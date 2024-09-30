Отец и сын завели трех рабов в Новосибирской области

Вернуться к рабовладельческому строю решили отец и сын в Татарском районе Новосибирской области. Они нашли трех бездомных, пьющих мужчин, не имеющих средств к существованию, и пообещали им «хорошую работу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии