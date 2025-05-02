Стали известны подробности сверхсекретной программы ЦРУ по изучению экстрасенсов. Те рассказали о базах инопланетян на Земле

Daily Mail: ЦРУ рассекретило данные о базах пришельцев на Земле В секретных файлах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США говорится о местонахождении трех баз инопланетян, две из которых расположены на Земле.
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