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Русская весна

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Уникальные кадры штурма Торецка: горловские бойцы заходят в тыл укрепрайона ВСУ (ВИДЕО)

Уникальные кадры штурма Торецка: горловские бойцы заходят в тыл укрепрайона ВСУ (ВИДЕО)

Уникальные кадры штурма Торецка: горловские бойцы заходят в тыл укрепрайона ВСУ. На кадрах продвижение наших штурмовых групп в ходе операции по взятию опорных пунктов врага в пригороде Торецка (Дзержинска).

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