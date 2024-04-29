Джейсон Стэйтем снимется в боевике "Пчеловод", режиссером станет Дэвид Эйр

Джейсон Стетхем начал съемки своего нового боевика "Обмен Левона". По словам режиссера Дэвида Эйра, фильм будет рассказывать историю бывшего оперативника, который решает оставить буйное прошлое и стать строителем.
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