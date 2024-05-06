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Рубрика "Модный приговор"

Рубрика "Модный приговор"

Последний писк моды от топовой марки Jordan Luca — джинсы с эффектом обоссаности. Стоят (nypost.com/2024/04/26/lifestyle/pee-stain-denim-jeans-have-an-eye-popping-price-tag-why-would-anyone-wear-this/) такие джинсы порядка 600 евро [55 000 руб] Первые несколько партий уже распроданы.

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