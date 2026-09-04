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Регионы России

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Песков подтвердил работу систем ПВО России на фоне угроз Киева

Песков подтвердил работу систем ПВО России на фоне угроз Киева

Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал угрозу Владимира Зеленского в адрес гражданских самолётов в российском небе как заявку на государственный терроризм.

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