Песков подтвердил работу систем ПВО России на фоне угроз Киева

Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал угрозу Владимира Зеленского в адрес гражданских самолётов в российском небе как заявку на государственный терроризм.
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