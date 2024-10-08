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Царьград

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"Палец, нажимающий на кнопки по указке Вашингтона": Хазин о статусе Набиуллиной

"Палец, нажимающий на кнопки по указке Вашингтона": Хазин о статусе Набиуллиной

Михаил Хазис рассказал о реальном статусе председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По его словам она – "палец, нажимающий на кнопки по указке Вашингтона".

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Комментарии
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ГВ
Геннадий Васильевич
А царь молчит. Почему?
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18 час.
ИР
Ирина Рукина
Царь молчит потому что его кнопка помощнее кнопки Набиуллиной.
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17 час.

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