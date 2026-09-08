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Россия вынесет на обсуждение ООН судьбу пропавших священников УПЦ

Россия вынесет на обсуждение ООН судьбу пропавших священников УПЦ

МОСКВА, 9 сентябя ФедералПресс. Список из 21 пропавшего без вести священнослужителя Украинской православной церкви ляжет в основу российского выступления в Организации Объединенных Наций.

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