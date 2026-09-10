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Антифашист

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В России сократилась преступность мигрантов, но выросло число их депортаций

В России сократилась преступность мигрантов, но выросло число их депортаций

В России участились случаи выдворения иностранцев из страны. С начала года были депортированы порядка 100 000 человек, большая часть из которых депортирована принудительно.

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