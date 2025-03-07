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Что общего у толстых собак и людей с ожирением? Ученые нашли ответ

Что общего у толстых собак и людей с ожирением? Ученые нашли ответ

Ученые выяснили, почему собаки и люди толстеют вместе! Ген DENND1B повышает риск ожирения у обоих. Но даже с генетической предрасположенностью справиться с лишним весом можно — благодаря правильному питанию и физической активности.

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