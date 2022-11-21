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Сын Газманова обвинил отца в своем одиночестве: “Это страх”

Сын Газманова обвинил отца в своем одиночестве: “Это страх”

Сын Олега Газманова до сих считается одним из самых завидных женихов в мире шоу-биза. Однако, несмотря на то, что артист уже перешагнул четвертый десяток, он так и остается одиноким.

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