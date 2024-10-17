Более 3,5 тыс. проверок экологических и санитарных норм проведено на стройках Москвы с начала года

С января 2024 года Мосгосстройнадзор провел 3688 проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических и экологических норм, а также требований организации производства в ходе строительства и реконструкции столичных зданий и сооружений.
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