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Алаев об РПЛ: «Давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии. Рассказывайте, что рука, что пенальти, а что — нет»

Президент Мир РПЛ призвал судей комментировать свои решения после матчей. «Почему они [судьи] не могут сделать одинаковые трактовки? Здесь, объективно, недорабатываем все мы.

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