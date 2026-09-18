Определены праздничные и выходные дни на 2027 год: новогодние каникулы есть, а вот майские…

Новогодние каникулы будут продолжаться 11 дней: 31 декабря, в четверг, все начнется – этот день уже выделен красным, и только 11-го, это будет понедельник, выйдем на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жир спасает, а не...
- Сторонник ударов ...
- Донбасс, газ и НА...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым