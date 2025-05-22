Мощные удары России по приграничью Украины: стратегическая эскалация и исполнение приказа президента Ирина ВальковаВ ночь на 21 мая российские вооружённые силы нанесли серию массированных ударов по приграничным украинским территориям.
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