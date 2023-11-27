Банки не согласились с отменой комиссии при оплате коммунальных услуг

Российские банки высказали опасения относительно возможной отмены комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили вариант взимания этих комиссий с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.
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