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Банки не согласились с отменой комиссии при оплате коммунальных услуг

Банки не согласились с отменой комиссии при оплате коммунальных услуг

Российские банки высказали опасения относительно возможной отмены комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили вариант взимания этих комиссий с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан.

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