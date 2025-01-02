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Карло Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» имеют равные шансы побороться с «Реалом» за победу в Ла Лиге»

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Атлетико» – 41 балл в 18 матчах. «Реал» идет на второй позиции (40 очков, 18 матчей), «Барселона» – третьей (38 баллов, 19 игр).

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