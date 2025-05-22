В Смоленске сотрудники УМВД провели необычный урок для ребят из «полицейского класса»

Сегодня в центре профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области в рамках ранее заключенного соглашения между УМВД и Богородицкой школой и в рамках информационной кампании «Будь в форме» состоялся выездной урок по основам безопасности и защиты Родины для учащихся «полицейского класса».
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