В Смоленске сотрудники УМВД провели необычный урок для ребят из «полицейского класса»

Сегодня в центре профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области в рамках ранее заключенного соглашения между УМВД и Богородицкой школой и в рамках информационной кампании «Будь в форме» состоялся выездной урок по основам безопасности и защиты Родины для учащихся «полицейского класса».