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Пятый канал

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ISU одобрил нейтральный статус еще для 13 российских фигуристов

ISU одобрил нейтральный статус еще для 13 российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус 13 российским фигуристам. Об этом информирует пресс-служба организации.

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