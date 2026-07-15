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Русская весна

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Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров — за просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы, рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

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