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Порядок, государство

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В Красноярском крае полицейские и общественники организовали для детей шок-урок «Как вести себя в опасной ситуации»

Основой обучающего занятия, прошедшего в рамках ведомственной акции «Единый день профилактики», послужило разработанное Общественным советом при ОМВД России «Канский» и правовой дружиной при гимназии № 1 методическое пособие «С безопасностью на ТЫ».

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