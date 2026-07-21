Омский аэропорт оборудуют стационарным средством противодействия БПЛА. Свердловская предпринимательница Ксения Мишарина выиграла соответствующий конкурс на 2,4 млн рублей.
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Омский аэропорт оборудуют стационарным средством противодействия БПЛА. Свердловская предпринимательница Ксения Мишарина выиграла соответствующий конкурс на 2,4 млн рублей.
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