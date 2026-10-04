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Турецкая Kardemir планирует инвестировать $81 млн в солнечные электростанции

Турецкая Kardemir планирует инвестировать $81 млн в солнечные электростанции

Турецкий производитель сортового проката Kardemir совместно с дочерними компаниями намерен инвестировать около 3,96 млрд турецких лир ($80,76 млн) в строительство солнечных электростанций общей мощностью 120,5 МВт-пик, или 92,5 МВт переменного тока.

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