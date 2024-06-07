В Киеве целая очередь желающих управлять Крымом и Донбассом

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Буду формировать гендерно пидорское правительство в изгнании.
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17 час.

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