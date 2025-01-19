Медведев: Байден оставил тяжелое наследство США в виде конфликта на Украине

Уходящий президент США Джо Байден из-за нездорового интереса к Украину развязал по сути конфликт Запада и России, который едва не обернулся ядерным, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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