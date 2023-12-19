Индекс МосБиржи поднимается вплотную к уровню 3 100 пунктов в начале торгов

Российский рынок открыл торги во вторник, 19 декабря, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,08%, до 3 078,8 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,41%, до 1079,86 пункта.