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Рязанские новости

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КСП Рязанской области выявила незаконное расходование 6,4 млн рублей на ремонт дороги в Михайловском районе

КСП Рязанской области выявила незаконное расходование 6,4 млн рублей на ремонт дороги в Михайловском районе

Контрольно-счетная палата выявила незаконное расходование 6,4 млн рублей при ремонте дороги в Михайловском районе Рязанской области.

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