16 коротких, но мощных советов от психологов, которые все расставили по местам

Иногда всего одна фраза может перевернуть наше восприятие себя и мира. Пользователи поделились историями о том, как советы психотерапевтов помогли им преодолеть трудные периоды, изменить мышление и обрести внутреннюю гармонию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии