Фокус Китая на противостоянии с США может усилиться после переизбрания Си Цзиньпина

Избрание председателя КНР Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) на третий срок может привести к дальнейшему усилению фокуса Пекина на противостоянии с Вашингтоном, убеждены эксперты.