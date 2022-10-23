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Фокус Китая на противостоянии с США может усилиться после переизбрания Си Цзиньпина

Фокус Китая на противостоянии с США может усилиться после переизбрания Си Цзиньпина

Избрание председателя КНР Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) на третий срок может привести к дальнейшему усилению фокуса Пекина на противостоянии с Вашингтоном, убеждены эксперты.

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