Захарова осудила антироссийские высказывания главы МИД Норвегии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственными и порочащими память советских солдат, отдавших свои жизни при освобождении Норвегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии