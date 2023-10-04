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Захарова осудила антироссийские высказывания главы МИД Норвегии

Захарова осудила антироссийские высказывания главы МИД Норвегии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственными и порочащими память советских солдат, отдавших свои жизни при освобождении Норвегии.

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