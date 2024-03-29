В Красноярске на «Сибиряк» завели дело после запуска развязки на Северном

После открытия развязки на Северном шоссе прокуратура Красноярского края внесла представление мэру Владиславу Логинову из-за срывов сроков строительства и возбудила административное дело против компании-подрядчика «Сибиряк» за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статьи 7.
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