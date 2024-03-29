НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Оксана Подхватилина
    Я поддерживаю местных жителей, которые в одиночку начали отстаивать свои права. А если он бывший депутат Дивногорског...Суд в Красноярске...
  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

В Красноярске на «Сибиряк» завели дело после запуска развязки на Северном

В Красноярске на «Сибиряк» завели дело после запуска развязки на Северном

После открытия развязки на Северном шоссе прокуратура Красноярского края внесла представление мэру Владиславу Логинову из-за срывов сроков строительства и возбудила административное дело против компании-подрядчика «Сибиряк» за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статьи 7.

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